“작업 중 날벼락”…청도서 열차에 치어 작업자 7명 사상

19일 오전 경북 청도군 화양읍 삼신리에서…코레일 및 외부 업체 소속 인원들 구조물 육안 점검 중 사고 당해



경북소방본부 제공

19일 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생했다.

사고 열차에는 승객 89명이 타고 있었으며 탑승객 가운데 부상자 등이 발생했는지는 아직 알려지지 않고 있다.