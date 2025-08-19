“작업 중 날벼락”…청도서 열차에 치어 작업자 7명 사상
19일 오전 경북 청도군 화양읍 삼신리에서…코레일 및 외부 업체 소속 인원들 구조물 육안 점검 중 사고 당해
19일 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생했다.
코레일과 경찰 등에 따르면 이번 사고로 해당 선로 인근 비탈면에서 구조물 육안 점검 등을 하던 코레일 및 외부 업체 소속 작업자 7명이 부상해 인근 병원으로 옮겨졌고 이 가운데 2명이 숨졌다.
또 4명은 중상, 1명은 경상을 입고 인근 대구지역 병원에서 치료중이다. 중상자 가운데 상태가 위중한 사람도 있는 것으로 전해졌다.
사고가 나자 경찰과 소방 등 65명이 장비 16대를 투입해 구조 및 사고 수습에 나섰으며 대구소방헬기 1대도 출동해 부상자를 이송했다.
사고를 당한 근로자들은 대부분 구조물 안전점검 전문업체 소속이고 코레일 소속도 있다.
근로자들은 최근 폭우로 생긴 경부선 철도 남성현역∼청도역 구간 비탈면 구조물 피해를 육안으로 점검하기 위해 이동 중이었다.
사고 열차에는 승객 89명이 타고 있었으며 탑승객 가운데 부상자 등이 발생했는지는 아직 알려지지 않고 있다.
탑승자 박모씨는 “청도소싸움 경기장 인근 지점에서 사고가 발생했다”면서 “승무원을 통해 사고 피해 상황을 안내받았다”고 밝혔다.
현재 사고가 난 구간은 상행 선로를 이용해 상·하행 열차가 교대 운행 중인 까닭에 일부 열차 운행이 지연되고 있다.
코레일 측은 “최근 청도지역에 비가 많이 왔던 까닭에 사고를 당한 작업자들은 시설물 점검을 하고 있었다”며 “정확한 사고 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.
청도=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
