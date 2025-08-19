복싱부터 패션쇼까지…예배당은 지금 ‘문화 아레나’

스페인 밀레니엄합창단이 17일 서울 중랑구 영안교회 예배당에서 한복을 입고 한국 성가를 부르고 있다.

임재식 스페인 밀레니엄합창단 지휘자가 17일 서울 중랑구 영안교회에서 관객들에게 합창단을 소개하고 있다.

버블 아티스트가 지난 5월 어린이날을 맞아 경기도 용인제일교회에서 버블쇼를 진행하고 있다. 용인제일교회 제공

용인지역 청소년들이 경기도 용인제일교회 체육관에서 농구를 즐기는 모습. 용인제일교회 제공

서울 서초구 사랑의교회(오정현 목사) 예배당도

‘공공재 교회’ 모델을 보여주고 있다. 2014년 새 예배당 입당 이후 교회 전체 시설을 지역사회에 개방했다. 본당은 6500여명을 수용할 수 있다.

건축 단계부터 예배뿐 아니라 대중문화 공연을 염두에 두고 기둥을 제거하고 음향과 조명을 보강했다. 대규모 오페라 공연도 가능한 본당은

서울 사랑의교회 예배당 지하 4층 복도에 전시된 길이 55m의 대형 작품 ‘바람이 임의로 불매-송화분분’ 전경. 사랑의교회 제공