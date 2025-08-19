iH 문화재생사업 1호 ‘개항장 이음 1977’ 20일 재개장

개항장 이음 1977. iH 제공

개항장 이음 1977은 iH가 보존가치가 높은 근대건축물을 매입해 리모델링 후 시민들에게 지역문화공간으로 제공하는 문화재생사업 1호다.

한국 현대건축의 거장 김수근 건축가의 철학이 담겨 있는 단독주택으로 지난 2022년 개관한 개항장 이음 1977은 시민들의 높은 호응 속에 운영되던 중 지난해 시설물 유지보수를 위해 임시 폐관됐다.

이번 재개장과 함께

인천문화재단의 ‘2025 예술창작생애지원’ 사업에 선정된 청년작가 전시

와 다음 달 ‘개항장’과 ‘조계지’를 키워드로 한 사진전 등 인천 개항장의 역사와 문화를 연계한 다채로운 전시가 열린다. 이외에도 iH는 다양한 상설전시와 기획전을 병행해 시민들에게 폭넓은 문화체험 기회를 제공할 예정이다.

iH 관계자는 “이번 재개장을 통해 시민들이 인천의 근대 건축자산을 직접 체험하고 지역 역사와 매력을 즐길 수 있기를 기대한다”며 “개항장 이음 1977이 인천 개항장 일대의 역사적·건축적 가치를 알리는 문화거점으로 거듭나길 바란다”고 말했다.