[속보] 경북 청도 열차 사고로 2명 사망·4명 중상

무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 연합뉴스

2명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 사망했다. 4명이 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 파악됐다.

현재 사고가 난 구간은 상행 선로를 이용해 상·하행 열차가 교대 운행 중인 까닭에 일부 열차 운행이 지연되고 있다.