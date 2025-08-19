“할아버지 삶이 K-콘텐츠감” ‘우영우’ 팬 선교사 후손의 특별한 방한

잊혔던 스탠리 마틴 선교사의 삶, 딸이 쓴 전기 책으로 첫 공개

외손자 론 무어 “어머니의 소원, 한국에 ‘진짜 이야기’ 전하러 왔다”

론 무어 박사가 지난 18일 서울 숭실대학교에서 열린 방한 기념 기자간담회에서 조부의 삶에 대해 이야기하고 있다.

“제 할아버지의 삶은 한국 넷플릭스 시리즈로 제작될 만한 굉장한 이야기입니다. ‘이상한 변호사 우영우’의 팬으로서 제안합니다. 한국 감독님들, 여기 당신을 위한 진짜 이야기가 있습니다”



독립운동가 스탠리 마틴 선교사의 외손자 론 무어 박사가 18일 서울 동작구 숭실대학교에서 한국기독교문화연구원의 주최로 열린 기자간담회에서 자신을 K-드라마 팬이라고 소개하며 말문을 열었다. 연극 연출가이기도 한 그의 어머니 마가렛 마틴 무어는 아버지 스탠리 마틴 선교사의 삶을 담아 전기 ‘만주의 마틴 선교사: 폭풍 속의 횃불’을 썼다. 론 무어 박사는 이 책의 국내 출간을 한 달여 앞두고, 그 이야기를 한국에 직접 전하기 위해 방문했다. 마틴 선교사의 전기가 책으로 출간된 건 처음이다.



'만주의 마틴: 폭풍 속의 횃불' 책 표지. 숭실대 한국기독교문화연구원 제공



3대에 걸쳐 이어진 한국과의 인연



이 책의 집필은 론 무어의 어머니이자 마틴 선교사의 맏딸인 마가렛 마틴 무어의 결심에서 시작됐다. 무어 박사는 “어머니께서 TV를 보시는데, 한 작가의 평범한 뉴욕 일상을 다룬 책을 소개하고 있었다”며 “그걸 보신 어머니께서 ‘내 아버지의 삶이야말로 세상에 알려져야 할 진짜 이야기다’라고 말했다. 어머니는 다른 이야기들을 볼 때마다 자주 이런 말씀을 하셨다”라고 전했다.



2005년 10월 20일, 캐나다 토론토 대학교 빅토리아 칼리지에 세워진 '한국 파고다 공원' 기념비 앞에서 스탠리 마틴, O.R. 에비슨, 플로렌스 머레이 선교사의 후손들이 함께한 모습이다. 론 무어 박사는 간담회에서 "학생들에게 이 기념비가 누구를 위한 것인지 아느냐고 물었더니 대한항공기 추락 사고 희생자를 위한 것인 줄 알더라"며 "이분들이 바로 한국인을 위해 헌신한 캐나다인 의사들이라고 알려주었다"고 전했다. 숭실대 한국기독교문화연구원 제공

무어 박사에게 한국은 할아버지의 선교지이기에 앞서 13년간 살았던 곳이다. 그의 기억 속 부모님 역시 한국인들과 함께 호흡했다. 아버지 제임스 무어 선교사는 할리우드 종교영화를 한국어로 더빙해, 발전기를 싣고 전기가 없는 시골 마을을 찾아다녔다. 그는 “생전 처음 영화를 본 수천명의 주민들이 스크린 속 예수님이 한국말로 이야기하는 것을 보며 놀라워했다”고 전했다.



특히 어머니 마가렛 여사는 연극 예술 석사 학위를 받은 연출가였다. 마가렛 여사는 ‘극단 가교’를 며 예수의 생애를 다룬 그림자 연극 ‘평화의 왕자’를 제작, 한국의 교도소와 군대 그리고 교회를 순회하며 전국에서 공연했다. 이처럼 평생을 이야기꾼이자 연출가로 살아온 마가렛 여사가 자신의 소명으로 여기고 지난 2015년 아버지의 극적인 삶을 한 편의 서사로 엮어낸 책을 발간했다. 마가렛 여사는 2018년 세상을 떠났다.



책으로 돌아온 ‘진짜 이야기’



캐나다 장로회 의료선교사 스탠리 마틴(1890~1941)은 만주에서 독립운동가들을 지원한 공로로 1968년 대한민국 ‘건국훈장 독립장’을 수훈했고, 2021년 ‘이달의 독립운동가’에도 이름을 올렸다. 1927년에는 서울 세브란스 의학전문학교 흉부외과 교수로 부임해 결핵 퇴치 사업을 이끌기도 했다.



독립운동가 스탠리 마틴 선교사가 서울 세브란스 병원에서 한국인 환자들과 의대생들을 돌보던 당시의 모습이다. 왼쪽 사진은 외래진료소에서 환자를 진찰하는 장면이며, 오른쪽 위 사진은 내과 병동에서 학생들을 데리고 회진하는 장면. 숭실대 한국기독교문화연구원 제공

마틴 선교사는 만주 용정에서 제창병원을 설립해 의료선교를 하면서 현지인과 어울렸다. 무어 박사는 “만주에서 할아버지는 중국 경찰에게 맞아 죽어가던 강도 한 명을 치료해줬다”며 “어느 날 밤, 그의 진료 기록에 딱 한 줄을 적었죠. ‘신선한 공기와 운동을 추천함’ 다음 날 아침, 강도는 사라지고 없었다”고 말했다.그러면서 “몇 주 후, 수십 명의 무장 조직폭력배들이 병원을 습격하러 왔다. 할아버지는 하얀 의사 가운을 입고 홀로 문 앞에 섰다”며 “그때 조폭 무리에서 한 남자가 뛰쳐나와 두목에게 ‘저 의사 선생님이 내 목숨을 구해준 분입니다’라고 귓속말을 하고 사태가 해결됐다”고 전했다.



1920년 간도참변 당시 학살현장에 나가 사진을 찍고 국제사회에 알린 조부의 용기 또한 책에 생생히 담겨있다. 론 무어 박사는 “의사로서 안전한 병원에만 머물 수도 있었지만, 할아버지는 고통받는 사람들이 있는 학살 현장으로 직접 나아가셨다”며 “당시 일본군이나 중국군에게 발각되었다면 그 자리에서 총살당했을 것”이라며 한국 사회를 위한 조부의 용기를 전했다.



스탠리 마틴 선교사 가족의 단란한 모습. 마가렛 로저스 마틴과 아버지 스탠리 마틴이 앉아있고, 다섯 자녀가 함께하고 있다. 숭실대 한국기독교문화연구원 제공

론 무어 박사는 “조부의 의대 동기들이 ‘안전한 캐나다에 남아 부와 명예를 누리라’고 권유하기도 했지만, 할아버지는 안락한 길 대신 한국에서의 헌신을 너무나도 당연하게 선택했다”며 “‘이웃을 사랑하라’는 예수의 가르침을 따라 타인을 위해 헌신한 조부의 삶에서 가족으로서의 자부심을 넘어 기독교인으로서의 깊은 영감을 받는다”고 말했다.



평생에 걸쳐 그 선택에 충실했던 조부의 한국 사랑은 마지막 순간까지 이어졌다. 1940년 일제의 선교사 출국 조치와 악화된 건강으로 어쩔 수 없이 한국을 떠나 미국 버지니아에서 마지막 나날을 보내게 된 조부는 “저는 병이 빨리 치료가 되면 다시 한국으로 돌아갈 것”이라며 “제가 혹시 한국으로 안 돌아갈 것이라는 오해는 하지 말아달라”라는 편지를 쓴 것으로 전해졌다.



기록의 귀환, 그리고 미래



이날 간담회에서는 마틴 가문이 책 집필을 위해 수집했던 연구 사료를 숭실대학교에 기증한다는 계획도 공식화됐다. 이는 앞서 프랜시스 킨슬러(권세열) 선교사의 후손인 권요한 서울여대 영문학과 교수가 가족 자료를 기증하며 시작된 ‘기록의 귀환’ 흐름을 잇는 것이다. 권 교수는 “선교사 후손들이 3, 4세대로 넘어가면서 가족의 역사가 담긴 귀중한 자료들이 잊히거나 버려질 위험에 처해있다”며 “지금이 흩어진 역사의 조각들을 모을 수 있는 마지막 기회”라고 강조했다.



18일 숭실대학교 한국기독교문화연구원 주최로 열린 '독립운동가 마틴 선교사 후손 론 무어 박사 방한 기념 기자간담회' 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

숭실대 측은 이러한 후손들의 기증을 바탕으로 ‘한국기독교자료센터’를 설립, 흩어진 선교사 기록물을 통합하고 연구하는 허브 역할을 할 계획이라고 밝혔다. 오지석 교수는 “박물관처럼 보관만 하는 것이 아니라, 누구나 쉽게 접근하고 연구에 활용할 수 있는 디지털 아카이브를 갖춘 글로벌 허브를 만들겠다”고 설명했다.



글·사진=김용현 기자 face@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “제 할아버지의 삶은 한국 넷플릭스 시리즈로 제작될 만한 굉장한 이야기입니다. ‘이상한 변호사 우영우’의 팬으로서 제안합니다. 한국 감독님들, 여기 당신을 위한 진짜 이야기가 있습니다”독립운동가 스탠리 마틴 선교사의 외손자 론 무어 박사가 18일 서울 동작구 숭실대학교에서 한국기독교문화연구원의 주최로 열린 기자간담회에서 자신을 K-드라마 팬이라고 소개하며 말문을 열었다. 연극 연출가이기도 한 그의 어머니 마가렛 마틴 무어는 아버지 스탠리 마틴 선교사의 삶을 담아 전기 ‘만주의 마틴 선교사: 폭풍 속의 횃불’을 썼다. 론 무어 박사는 이 책의 국내 출간을 한 달여 앞두고, 그 이야기를 한국에 직접 전하기 위해 방문했다. 마틴 선교사의 전기가 책으로 출간된 건 처음이다.이 책의 집필은 론 무어의 어머니이자 마틴 선교사의 맏딸인 마가렛 마틴 무어의 결심에서 시작됐다. 무어 박사는 “어머니께서 TV를 보시는데, 한 작가의 평범한 뉴욕 일상을 다룬 책을 소개하고 있었다”며 “그걸 보신 어머니께서 ‘내 아버지의 삶이야말로 세상에 알려져야 할 진짜 이야기다’라고 말했다. 어머니는 다른 이야기들을 볼 때마다 자주 이런 말씀을 하셨다”라고 전했다.무어 박사에게 한국은 할아버지의 선교지이기에 앞서 13년간 살았던 곳이다. 그의 기억 속 부모님 역시 한국인들과 함께 호흡했다. 아버지 제임스 무어 선교사는 할리우드 종교영화를 한국어로 더빙해, 발전기를 싣고 전기가 없는 시골 마을을 찾아다녔다. 그는 “생전 처음 영화를 본 수천명의 주민들이 스크린 속 예수님이 한국말로 이야기하는 것을 보며 놀라워했다”고 전했다.특히 어머니 마가렛 여사는 연극 예술 석사 학위를 받은 연출가였다. 마가렛 여사는 ‘극단 가교’를 며 예수의 생애를 다룬 그림자 연극 ‘평화의 왕자’를 제작, 한국의 교도소와 군대 그리고 교회를 순회하며 전국에서 공연했다. 이처럼 평생을 이야기꾼이자 연출가로 살아온 마가렛 여사가 자신의 소명으로 여기고 지난 2015년 아버지의 극적인 삶을 한 편의 서사로 엮어낸 책을 발간했다. 마가렛 여사는 2018년 세상을 떠났다.캐나다 장로회 의료선교사 스탠리 마틴(1890~1941)은 만주에서 독립운동가들을 지원한 공로로 1968년 대한민국 ‘건국훈장 독립장’을 수훈했고, 2021년 ‘이달의 독립운동가’에도 이름을 올렸다. 1927년에는 서울 세브란스 의학전문학교 흉부외과 교수로 부임해 결핵 퇴치 사업을 이끌기도 했다.마틴 선교사는 만주 용정에서 제창병원을 설립해 의료선교를 하면서 현지인과 어울렸다. 무어 박사는 “만주에서 할아버지는 중국 경찰에게 맞아 죽어가던 강도 한 명을 치료해줬다”며 “어느 날 밤, 그의 진료 기록에 딱 한 줄을 적었죠. ‘신선한 공기와 운동을 추천함’ 다음 날 아침, 강도는 사라지고 없었다”고 말했다.그러면서 “몇 주 후, 수십 명의 무장 조직폭력배들이 병원을 습격하러 왔다. 할아버지는 하얀 의사 가운을 입고 홀로 문 앞에 섰다”며 “그때 조폭 무리에서 한 남자가 뛰쳐나와 두목에게 ‘저 의사 선생님이 내 목숨을 구해준 분입니다’라고 귓속말을 하고 사태가 해결됐다”고 전했다.1920년 간도참변 당시 학살현장에 나가 사진을 찍고 국제사회에 알린 조부의 용기 또한 책에 생생히 담겨있다. 론 무어 박사는 “의사로서 안전한 병원에만 머물 수도 있었지만, 할아버지는 고통받는 사람들이 있는 학살 현장으로 직접 나아가셨다”며 “당시 일본군이나 중국군에게 발각되었다면 그 자리에서 총살당했을 것”이라며 한국 사회를 위한 조부의 용기를 전했다.론 무어 박사는 “조부의 의대 동기들이 ‘안전한 캐나다에 남아 부와 명예를 누리라’고 권유하기도 했지만, 할아버지는 안락한 길 대신 한국에서의 헌신을 너무나도 당연하게 선택했다”며 “‘이웃을 사랑하라’는 예수의 가르침을 따라 타인을 위해 헌신한 조부의 삶에서 가족으로서의 자부심을 넘어 기독교인으로서의 깊은 영감을 받는다”고 말했다.평생에 걸쳐 그 선택에 충실했던 조부의 한국 사랑은 마지막 순간까지 이어졌다. 1940년 일제의 선교사 출국 조치와 악화된 건강으로 어쩔 수 없이 한국을 떠나 미국 버지니아에서 마지막 나날을 보내게 된 조부는 “저는 병이 빨리 치료가 되면 다시 한국으로 돌아갈 것”이라며 “제가 혹시 한국으로 안 돌아갈 것이라는 오해는 하지 말아달라”라는 편지를 쓴 것으로 전해졌다.이날 간담회에서는 마틴 가문이 책 집필을 위해 수집했던 연구 사료를 숭실대학교에 기증한다는 계획도 공식화됐다. 이는 앞서 프랜시스 킨슬러(권세열) 선교사의 후손인 권요한 서울여대 영문학과 교수가 가족 자료를 기증하며 시작된 ‘기록의 귀환’ 흐름을 잇는 것이다. 권 교수는 “선교사 후손들이 3, 4세대로 넘어가면서 가족의 역사가 담긴 귀중한 자료들이 잊히거나 버려질 위험에 처해있다”며 “지금이 흩어진 역사의 조각들을 모을 수 있는 마지막 기회”라고 강조했다.숭실대 측은 이러한 후손들의 기증을 바탕으로 ‘한국기독교자료센터’를 설립, 흩어진 선교사 기록물을 통합하고 연구하는 허브 역할을 할 계획이라고 밝혔다. 오지석 교수는 “박물관처럼 보관만 하는 것이 아니라, 누구나 쉽게 접근하고 연구에 활용할 수 있는 디지털 아카이브를 갖춘 글로벌 허브를 만들겠다”고 설명했다.글·사진=김용현 기자 face@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지