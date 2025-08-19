시사 전체기사 [속보] 검찰, 김건희 ‘경력 조작 의혹’ 불기소…“공소시효 지나” 입력:2025-08-19 11:35 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김건희 여사. 연합뉴스[속보] 검찰, 김건희 ‘경력 조작 의혹’ 불기소…“공소시효 지나”박민지 기자 pmj@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 이 대통령, 영화 ‘케데헌’ 주역들과 만난다 2 [속보] 김정은 “한미 합동군사연습, 명백한 전쟁도발 의지” 3 팝콘·콜라 든 이 대통령 부부… 시민들과 영화 ‘독립군’ 관람 4 [현장기자]굳이 이런 영화를…‘독립군’ 관람이 준 메시지 혼선 5 조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사 해당분야별 기사 더보기 1 미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI 2 직장인 절반 일할 때 ‘생성형 AI’ 쓴다… 활용률은 미국의 2배 3 “스타벅스에서 프린트 연결 안 됩니다”… ‘카공족’을 어쩌나 4 첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과 5 유통업계 휩쓰는 ‘5000원의 마법’… 불붙은 초저가 경쟁 해당분야별 기사 더보기 1 “횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’ 2 ‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 8일째…신변 비관 메모 발견 3 어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출 4 ‘합성 대마 투약’ 이철규 아들, 징역 2년 6개월 실형…“실질적 주범” 5 동두천 아파트 화재…“캠핑용 배터리 충전 중 불나” 해당분야별 기사 더보기 1 “군인은 줄 서지 마세요”…美 롯데리아 1호점의 특급대우 2 “후지산이 안 보여!” 나무 마구 자른 중국인 사장의 최후 3 트럼프 “우크라이나에 매우 좋은 보호 안보 제공할 것…영토 교환 가능성도 논의” 4 트럼프 “푸틴·젤렌스키 회담 준비 착수…유럽·미국이 우크라에 안보 제공” 5 ‘정장’ 입은 젤렌스키 보며 환하게 웃은 트럼프 “우크라이나 위대” 해당분야별 기사 더보기 1 김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다” 2 고현정·전지현·이영애의 새 얼굴… 하반기 드라마를 주목하라 3 “역시 월드 클래스”… 손흥민, 미국 무대 첫 선발서 펄펄 4 49살 김종국 장가간다… 예비 신부는 비공개 5 [포토] 이정후의 ‘무릎 수비’… 글러브서 흐른 공 무릎으로 받아 해당분야별 기사 더보기 1 여성에 더 많은 ‘오른쪽 대장암’… 발생 경로가 달랐다 2 ‘케데헌’ 굿즈 난리인데 규제 가로막힌 K중고품 3 ‘봄비’ 부른 한국 첫 ‘소울 가수’ 박인수 별세… 향년 78세 4 다이소·무신사·쿠팡 타고 ‘명동 로드숍’이 부활한다 5 전국민이 알게 된 반클리프·바쉐론 뭐기에… “안목 있는 사람처럼 보이려” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 고속도로서 플라스틱 알갱이 밟고 미끄러진 SUV운전자 사망 ‘택배기사 10만원 요구’ 순천 아파트 결국 요금 철회 ‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 이 대통령, 영화 ‘케데헌’ 주역들과 만난다 동두천 아파트 화재…“캠핑용 배터리 충전 중 불나” “트럼프, 우크라·유럽 정상과 회담 중 푸틴과 통화” 정부 낙태약 도입 계획에 의료계·종교계 “생명윤리 훼손” 반발 김정은 “한미훈련, 가장 명백한 전쟁 도발…북 핵무장 계획대로 진행” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요