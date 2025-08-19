시사 전체기사

[속보] 검찰, 김건희 ‘경력 조작 의혹’ 불기소…“공소시효 지나”

입력:2025-08-19 11:35
김건희 여사. 연합뉴스

[속보] 검찰, 김건희 ‘경력 조작 의혹’ 불기소…“공소시효 지나”

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

