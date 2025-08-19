충남도, 지역 7개 대학과 다회용기 사용 협약
충남도와 지역 7개 대학이 탄소중립 실현과 1회용품 감축에 힘을 합치기로 했다.
도는 19일 도청 대회의실에서 공주대, 남서울대, 세한대, 순천향대, 연암대, 청운대, 혜전대 등 7개 대학과 ‘다회용기 사용 협약’을 맺고 대학생 홍보대사를 위촉했다고 밝혔다.
도와 대학은 1회용품 사용을 줄이고, 다회용기 사용을 활성화해 탄소중립을 실현하는 대학 캠퍼스를 조성하기로 했다.
각 대학들은 보증금 기반의 다회용기 순환체계를 구축할 예정이다. 보증금제 기반 다회용기 순환체계는 이용자가 다회용기를 반납하면 보증금 1000원을 돌려주는 방식의 운영 체계다.
도는 다회용기 순환체계의 안정적인 정착을 위해 재정적·행정적으로 지원할 예정이다.
7개 대학이 1회용컵 대신 다회용기를 사용할 경우 연간 70만 개의 1회용컵이 감축될 것으로 추정된다. 도는 내년까지 도내 전 시·군으로 보증금제 기반 다회용기 운영체계를 확대할 계획이다.
이날 위촉된 대학생 홍보대사 35명은 앞으로 캠퍼스 내 다회용기 사용 캠페인, 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작 활동 등을 통해 탈플라스틱 실천 문화를 알릴 예정이다.
도는 대학별 우수사례를 발굴하고, 보증금제 기반 다회용기 사용체계 표준모델을 마련해 시·군과 공공·민간 영역으로 확산한다는 방침이다.
전형식 도 정무부지사는 “시대의 변화를 주도하고, 사회의 문화를 선도하는 대학과의 이번 협약은 ‘친환경 소비 문화’를 우리사회에 정착시키는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “도내 대학을 시작으로 전국 대학으로 확산해 우리나라 탄소중립 실현을 앞당기는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
