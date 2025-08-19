4대강 재자연화 기조…대구 금호강 르네상스 영향줄까

대구시 금호강 하천조성사업 조감도. 대구시 제공

금호강 안심권역 일원을 친환경·문화 공간으로 바꾸는 ‘금호강 국가생태탐방로 조성사업’과 화원유원지, 달성습지와 지역 대표 건축물인 디아크를 연계해 랜드마크로 만드는 ‘디아크 문화관광 활성화사업’을 속도감 있게 추진했다.

금호강 동촌 일대 비오톱(생태서식공간)을 복원하고 야외 물놀이장, 음악분수, 샌드비치 등을 조성해 치수·생태·문화·관광이 어우러지는 명품 수변공간을 만드는 ‘금호강 하천조성사업’도 순항하고 있다.