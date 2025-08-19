경남경찰·노동부, '끼임 사망' 포스코이앤씨 압수수색
포스코이앤씨가 시공하는 함양울산고속도로 의령나들목 공사 현장에서 노동자가 천공기에 끼여 숨진 사고와 관련해 경남경찰청과 고용노동부가 포스코이앤씨 인천 본사 압수수색에 들어갔다.
경남경찰청에 따르면 19일 오전 9시부터 형사기동대와 고용노동부 창원지청이 수사관과 조사관 50여명을 투입해 포스코이앤씨 인천 송도 본사를 압수수색을 시작했다.
경찰 등은 압수수색으로 이번 끼임 사망사고 원인을 규명할 예정이다. 공사시공·안전관리 등과 관련한 자료를 확보해 방호조치 등 안전 수칙 준수 여부와 포스코이앤씨에서 중대재해가 반복되는 구조적 원인도 파악한다.
경찰은 이 사건과 관련해 업무상과실치사 혐의로 현장 소장 등 2명을 입건한 상태고, 노동부는 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 혐의로 역시 수사를 진행하고 있다.
앞서 지난달 28일 포스코이앤씨가 시공하는 함양울산고속도로 의령나들목 공사 현장에서 경사면 보강작업을 하던 60대 노동자가 천공기에 끼이면서 사망했다.
포스코이앤씨가 시공을 맡은 현장에서는 지난 1월 경남 김해 아파트 신축현장 추락사고, 4월 경기 광명 신안산선 건설 현장 붕괴 사고, 대구 주상복합 신축현장 추락사고, 지난달 함양울산고속도로 끼임 사망사고 등이 이어졌다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
