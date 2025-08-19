인천시의회, 세대 잇는 디지털 나눔…청소년과 공감대

채드윅국제송도학교 학생들과 함께하는 인천시 노인계층 디지털 소외현상 해소를 위한 간담회. 인천시의회 제공

지난 18일 행정안전위원회 세미나실에서 김지안·변규리

과

인천인재평생교육진흥원 평생교육부장 및 김명랑 정책연구실장 등이 참석한 가운데 ‘채드윅국제송도학교 학생들과 함께하는 인천시 노인계층 디지털 소외현상 해소를 위한 간담회’를 개최했다고 19일 밝혔다.

김 실장도 “앞으로 학교와 의회, 지역 기관이 협력하는 네트워크를 구축에 진흥원도 함께 참여해 교육의 연속성과 확산성을 높이겠다”고 부연했다.