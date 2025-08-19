시사 전체기사

길병원, 환자 건강상태 자기평가 모바일 시스템 구축

입력:2025-08-19 11:02
환자 보고 결과측정 모바일 시스템. 길병원 제공

가천대 길병원은 최근 정확한 환자 건강상태 평가를 위한 ‘환자 보고 결과측정(PROMs)’ 모바일 시스템을 구축했다고 19일 밝혔다.

PROMs 모바일 시스템은 환자가 직접 자기 자신의 건강 상태를 평가한 결과를 의료진이 종합적으로 판단할 수 있도록 하는 도구다.

혈액검사 및 정밀 영상검사 등에서 확인하기 어렵고 환자가 스스로 경험하고 있는 건강상태, 증상, 통증, 삶의 질을 표준화된 도구를 통해 측정할 수 있는 문항들로 구성돼 있다.

환자가 진료 전 모바일 링크를 통해 자신의 건강상태를 평가하면 결과가 병원 전자 의무 기록과 연동돼 의료진이 환자의 상태를 종합적으로 판단하고 환자와 소통하는데 중요한 자료로 활용된다.

김우경 병원장은 “환자 중심의 모바일 기반 평가 도입을 통해 편리한 방법으로 환자와 의료진이 효율적으로 의사소통 하고 환자경험과 치료성과에도 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 PROMs를 운영해 나갈 것”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

