경기도호남향우회 총연합회, 고향사랑기부금 1000만원 기탁
향우회원 한마음 한뜻으로 마련
전남도는 고향을 사랑하고 응원하는 출향민의 고향사랑기부제 고액 기부 릴레이 참여가 점차 확산하는 가운데 경기도호남향우회 총연합회(회장 정재형)가 고향사랑기부금 1000만원을 전남도에 기탁했다고 19일 밝혔다.
기부금은 향우회원이 한마음 한뜻으로 마련한 것으로, 기탁식에는 정재형 총연합회장, 고갑재 이천시호남향우회장, 전승희 여성회장, 배행순 여성회 수석부회장, 김경수 사무총장 등 주요 향우들이 참석했다.
정재형 회장은 “고향사랑기부제를 통해 전남 발전에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다”며 “지금은 멀리 떨어져 있지만, 어린 시절 저를 지켜준 고향을 항상 그리워하는 마음으로 작게나마 보답하기 위해 고향사랑기부에 동참하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 향우회원과 함께 고향 발전을 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.
김영록 전남도지사는 “어려운 경기 속에서 전남 발전을 위해 기부에 동참해줘 감사하다”며 “먼 곳에서도 항상 마음 한 켠 고향에 대한 인연을 간직하고, 응원해주는 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
경기도호남향우회엔 경기도 31개 지역별 향우회를 중심으로 약 450만명이 활동하고 있다. 지역 교류와 고향 방문을 이어가며 지역 유대를 강화하고 있다.
고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 2000만원까지 기부할 수 있는 제도이다. 기부자에게는 기부금액의 30% 이내에서 답례품이 제공되며, 10만원까지는 전액 세액 공제, 10만원 초과분은 16.5%의 세액 공제 혜택이 주어진다. 기부금은 주민의 복리 증진에 필요한 사업에 사용된다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
