터전 떠나며 장학금 5000만원 쾌척한 ‘얼굴 없는 천사’
80대 어르신 익명 기부 “선한 영향력…”
광주 서구장학재단 설립 이후 최대 규모
28년간 살아온 터전을 떠날 준비를 하면서 5000만원을 지역 장학재단에 쾌척한 ‘얼굴 없는 천사’가 화제다.
19일 광주 서구에 따르면 최근 광주 서구에 거주하는 80대 어르신이 서구장학재단에 5000만원 상당의 장학금을 익명으로 기탁했다. 서구는 서구장학재단 설립 이후 최대 규모 기부금이라고 설명했다.
익명의 기부자는 28년간 가족과 함께 서구에 거주했으며, 개인 사정으로 타지역 이사를 준비하면서 고향이자 친정과 같은 서구에 감사의 마음을 전하고자 가족과 상의 끝에 기부를 결정한 것으로 알려졌다.
이 어르신은 자신의 신원이 알려지길 원치 않아 하면서도 “아들·딸과 같은 학생들이 경제적 어려움 없이 마음껏 꿈을 펼치면서 미래의 주역으로 성장하길 바란다”는 뜻을 서구장학재단에 전했다고 한다.
서구장학재단은 ‘얼굴 없는 천사’의 기부금을 관내 가정형편이 어려운 학생들의 학업 지원에 사용할 예정이다.
박찬갑 광주 서구장학재단 이사장은 “평생을 모은 재산을 이웃과 지역사회에 기부하는 마음부자의 선한 영향력이 ‘착한서구’ 발전의 소중한 밑거름이 될 것”이라며 “이 장학금을 통해 성장한 학생들이 나눔과 연대의 가치를 가슴에 새기고 건강한 공동체 구성원으로 뿌리 내리도록 장학재단에서도 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
