전남도, 새청무 쌀 활용 햇반 상품화…소비 촉진 총력

CJ제일제당-농협유통-보성·강진통합RPC와 업무협약



안정적 원료곡 공급부터 소비 활성화까지 협력 체계 구축

김영록 전라남도지사가 18일 도청 접견실에서 CJ제일제당 박린 식품한국대표로부터 집중호우 피해 이재민 지원 물품(햇반 200박스)을 전달받고 있다. 전남도 제공

전남도와 CJ제일제당, 농협유통, 보성·강진통합RPC는 지난 18일 전남도청에서 새청무 쌀 활용 햇반 출시를 통해 안정적 원료곡 공급부터 소비 활성화까지 협력하는 업무협약을 가졌다고 19일 밝혔다.



협약식엔 김영록 전남도지사, 박린 CJ제일제당 식품한국대표, 이찬호 농협유통 전무이사, 문병완 보성통합RPC 조합장과 진성국 강진통합RPC 조합장이 참석했다.



협약은 전남에서 육성해 찰기와 윤기가 좋고 밥맛이 우수한 ‘새청무 쌀’을 활용해 소비자에게 차별화된 즉석밥을 제공하도록 협력한다는 점에서 의미가 크다.



주요 협약 내용은 ▲즉석밥 기술력을 활용한 제품 설계·생산 ▲새청무 쌀의 안정적 공급 지원(연 1만t) ▲새청무 쌀의 우수성을 알리기 위한 마케팅과 홍보 등 소비 활성화 노력이다.



이번 협약을 통해 전남도는 새청무 쌀의 안정적 소비처 확보와 브랜드 인지도를 높일 기회를 가졌으며, 소비 촉진을 위해 홍보에 힘쓸 계획이다.



CJ제일제당, 농협유통, 보성·강진통합RPC에선 새청무 쌀 1만t을 안정적으로 공급하고, 4000만개의 즉석밥을 출시, 홍보 마케팅과 판로처 확대에 적극 나설 계획이다.



박린 CJ제일제당 식품한국대표는 “즉석밥 시장 규모가 커지는 만큼 새청무의 뛰어난 품질을 햇반의 기술력과 결합할 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “앞으로 CJ제일제당의 홍보·마케팅과 지속적인 제품 개발을 통해 더 많은 소비자에게 다양한 햇반을 접하도록 노력하겠다”고 말했다.



김 지사는 “2003년부터 전남쌀 품질 향상을 유지하고 브랜드 가치를 높이기 위해 매년 전남 10대 고품질 브랜드 쌀을 선정한다. 그중 새청무쌀이 대다수”라며 “지역 여건에 맞춰 7년간 육성한 밥맛 좋은 새청무쌀이 안정적으로 공급되고 안전하게 유통되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.



전남도는 업무협약을 계기로 관계기관과의 지속적인 협력으로 전남쌀의 우수성과 가치를 알리고 소비 활성화를 위해 햇반 제품을 고향사랑기부제 답례품으로 추천하는 등 제품 홍보에도 앞장설 계획이다.



이날 CJ제일제당은 집중호우로 어려운 이재민들에게 조금이나마 힘이 되도록 지난 3~4일 수해 피해를 입은 함평, 무안 지역에 햇반 200박스(4천800개)를 전달했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



