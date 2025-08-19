전남자치경찰위, 데이터 기반 치안 행정 강화

상반기 정기회서 치안·민원 통계 보고 안건 심의 의결



누리집 개편, 도민에게 제공해 투명성·신뢰성 높이기로

전남도 자치경찰위원회 정기회. 전남도 제공

전남도자치경찰위원회는 제127차 정기회를 개최하고 자치경찰사무의 효율적인 추진과 데이터 기반 치안 행정을 위한 ‘2025년 상반기 전남자치경찰 치안·민원통계’ 보고 안건을 심의 의결했다고 19일 밝혔다.



전날 열린 정기회에선 그동안 전남경찰청 유관부서와 협의를 거쳐 전남지역에서 발생하는 주요 사건·사고, 치안활동, 주민민원 처리 등 다양한 통계 항목을 표준화한 최종안을 마련했다.



구체적으로 ▲각종 범죄 발생 현황 등 생활안전 분야 ▲교통사고 현황 등 교통안전 분야 ▲아동·여성·노인 등 사회적약자 분야 ▲주민 민원 처리 현황 등으로 도민 생활과 밀접한 치안·민원 지표를 주기적으로 분석·관리할 수 있게 됐다.



특히 이번 치안·민원통계는 전남자치경찰위원회 누리집 개편과 연계, 전남경찰청 통계자료 중 개인정보보호법을 침해하지 않는 범위에서 공개 가능한 정보를 도민에게 주기적으로 공개함으로써 치안 행정의 투명성과 신뢰성을 높일 것으로 기대된다.



도민 누구나 전남의 치안 현황과 민원 처리 현황을 한눈에 확인하고, 각종 정책 수립 과정에 신뢰할 수 있는 데이터를 제공받을 수 있다.



정순관 전남도자치경찰위원장은 “치안과 민원 통계는 현재 전남의 치안 상황을 보여주는 중요한 지표이자 향후 정책을 설계하는 핵심 자료”라며 “앞으로도 데이터에 기반한 자치경찰 정책을 추진해 도민이 체감하는 안전정책을 실현하겠다”고 말했다.



전남도자치경찰위원회는 최근 도민 중심의 맞춤형 콘텐츠 재정비, 접근성 개선 등 누리집 개편을 완료하고 서비스를 시작했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



