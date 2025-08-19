인천대로 주변 11개 지구단위계획 재정비…원도심 활성화
인천시는 인천대로(옛 경인고속도로) 일반화사업 전 구간 공사 착공에 맞춰 주변 11개 지구단위계획구역을 대상으로 여건 변화에 대응하는 지구단위계획 재정비와 경관상세계획 수립 등을 추진 중이라고 19일 밝혔다.
11개 지구단위계획은 미추홀구 용현동에서 서구 가정동까지 인천대로 주변 직접 영향권 50m 이내에 해당한다. 약 122만㎡(축구장 170개) 규모다. 지난 2020년 12월 고시됐다.
시는 지난해 6월 ‘지구단위계획 재정비 및 활성화 방안 수립 용역’에 들어갔다. 완료 예정은 내년 6월이다. 기본 방향은 인천대로를 도시의 단절이 아닌 연결의 공간으로 전환하는 것이다. 인하대를 중심으로 한 문화 플랫폼, 산업단지를 기반으로 한 미래산업 플랫폼, 역세권 중심의 집중도시 플랫폼을 조성해 문화·일자리·주거를 유기적으로 연계할 계획이다.
전문가 자문회의와 실무회의 등을 통해 도출된 지구단위계획 재정비 및 활성화 방안에는 구역 통합 및 명칭 변경, 건축물 용도계획 유형화 및 완화, 블록 단위 개발 유도, 소규모주택정비사업 활성화, 사업지역 내 테라스형 전면공지 허용 등이 있다.
특히 시는 기존 11개 구역을 4개 권역으로 통합해 연계성을 높이고 탄력적으로 개발 수요에 대응할 방침이다. 또 계획 범위와 정체성을 명확히 할 수 있도록 명칭에 ‘인천대로’를 포함시키기로 했다.
건축물 용도계획은 인천대로 전면부와 이면부로 나눠 유형화한다. 전면부 1층을 근린생활시설로 제한했던 기존 규제를 폐지하고 용도 제약을 완화해 재건축을 유도할 예정이다. 가공선로 지중화 등을 통해서는 보행환경 등을 개선한다. 블록 단위의 규모 있는 공동개발 시에는 용도지역 상향을 허용한다. 계획구역 내 추진 중인 21개 소규모주택정비사업의 활성화를 위해서는 현행 상한 용적률 적용 기준을 공공기여율에 따른 인센티브 방식으로 바꾼다.
황효진 시 글로벌도시정무부시장은 “용역 수행 과정에서 전문가와 시민들의 의견을 적극 수렴하겠다”며 “인천대로의 인프라 개선과 원도심 활성화를 통해 지속 가능한 균형 발전을 이뤄가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
