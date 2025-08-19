美, 6000명 학생비자 무더기 취소…‘폭행·음주운전·테러 연루’
도널드 트럼프 미국 행정부가 올해 6000명이 넘는 이들의 학생비자를 취소한 것으로 확인됐다.
미국 폭스뉴스는 18일(현지시간) 국무부가 올해 6000명 이상의 외국인 학생들의 비자를 취소했다고 전했다. 비자 취소 대상은 비자 기간을 초과해 불법 체류했거나, 폭행·음주운전·절도 등 범죄에 연루된 경우, 테러를 지지하거나 관련 활동에 관여한 이들이다.
국무부 고위관계자는 성명에서 “트럼프 행정부에서 취소된 학생비자는 모두 미국에 있는 동안 법을 위반했거나 테러리즘을 지지했기 때문에 발생했다”며 “미국에 체류하는 동안 폭행 및 음주운전 기록 등 법을 어겨 비자가 취소된 건수만 약 4000건”이라고 밝혔다. 또 200~300명은 무장조직 하마스를 위해 자금을 모집하는 등 테러 지원 행위와 연루된 것으로 의심돼 비자가 취소됐다고 설명했다.
트럼프 대통령은 지난 1월 취임 직후 국가안보와 테러 방지를 이유로 비자 절차를 재검토하는 행정명령에 서명했다. 그 영향으로 올해 들어 국무부가 취소한 전체 비자 건수는 약 4만건에 달한다고 폭스뉴스는 전했다. 같은 기간 바이든 행정부의 1만6000건에 비해 크게 늘어난 수치다.
트럼프 행정부 들어서는 비자 발급 절차도 강화되고 있다. 국무부는 지난 5월 외국인 유학생 비자 인터뷰를 전면 중단했다가 6월 재개했으며, 신청자에게 SNS 계정을 공개하도록 요구하는 등 심사를 강화해 미국에 잠재적 위협이 될 수 있는 지원자를 걸러내겠다는 방침을 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
