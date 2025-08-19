김동연 “다시 민주주의와 민생, 평화 세워나가는 출발선”…인동초 떠올린 까닭은

‘

나는 마지막까지 역사와 국민을 믿었다.

’

제 집무실에 걸려 있는 (김대중 대통령) 대통령님의 말씀”이라고 소개하기도 했다.

“정치지도자 중 김대중 대통령님께선 특별히 ‘역사’를 자주 언급하셨다”면서

“역사를 짧은 시계로 쪼개보면 순간적으로 퇴행할 때도 있지만 ‘결국 역사는 발전한다’는 뜻으로 해석했다. 역사의 발전을 믿으며 퇴보하는 역사를 온몸으로 막아서신 분, ‘행동하는 양심’이셨기 때문에 대통령님께서는 역사는 진보한다고 단언하실 수 있던 것”이라고 말한 바 있다.