“따뜻한 한가위 되길” 고려인 추석 챙기는 기아대책
국제구호개발 NGO 희망친구 기아대책(회장 최창남)이 명절마다 외로움을 겪는 국내 고려인 가정에게 따뜻한 명절을 선물한다.
기아대책은 국내 거주 중인 고려인 가정이 명절 기간 동안 문화·사회적 소외 없이 따뜻한 시간을 보낼 수 있도록 ‘고려인 추석나기 캠페인’을 전개한다고 19일 밝혔다. 고려인은 1937년 스탈린의 강제이주 정책으로 러시아 연해주에서 중앙아시아로 이주한 한인 후손들로, 현재 약 11만명의 고려인 동포가 국내에 거주하는 것으로 알려진다.
캠페인을 통해 모금된 기금은 ‘고려인 명절 식품키트 및 선물’과 ‘고려인 센터 명절 행사’ 지원 등에 사용될 예정이다. 캠페인엔 기아대책 공식 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.
최창남 회장은 “고려인 가정은 언어·문화 장벽과 제한된 고용 기회, 불안정한 체류 신분 등 복합적인 어려움 속에서 생활하고 있다”며 “특히 추석과 같은 명절엔 지역사회와의 단절로 ‘사회적 고립감’을 더 크게 느끼게 된다. 이번 캠페인을 통해 고려인 가정이 공동체 안에서 따뜻함을 느끼고 서로를 이해하며 지지하는 포용적 사회로 거듭나길 바란다”고 전했다.
이현성 기자 sage@kmib.co.kr
