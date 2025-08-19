데브컴 어워드 첫 개최… 6개 부문 수상작 발표

수상자 기념 사진. 데브컴 제공

세계 최대 게임 전시회 게임스컴을 앞두고 진행 중인 데브컴 개발자 콘퍼런스에서 6개 부문 ‘데브컴 어워드’

수상자를 발표했다.

게임 디자인 우수상은 샌드폴 인터랙티브의 ‘클레어 옵스큐어: 익스페디션 33’이 선정됐다.

돈 대글로. 데브컴 제공