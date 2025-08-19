[속보]트럼프 “우크라이나에 매우 좋은 보호 안보 제공할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 백악관 회담에서 우크라이나에 “매우 좋은 보호와 안전을 제공할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 집무실에서 젤렌스키 대통령과의 회담 전 기자들의 질의에 이렇게 답하며 “그들(유럽)이 제1 방어선”이라며 “그러나 우리는 그들을 도울 것이다. 우리는 관여할 것”이라고 말했다.
트럼프는 이어 “(블라디미르) 푸틴 대통령 이전부터 우크라이나를 나토(북대서양조약기구·NATO)에 참여시키지 않겠다는 선언이 있었다”고 말했다. 나토 가입 대신 다른 형태의 안보를 제공하겠다는 뜻으로 해석된다.
젤렌스키는 그동안의 미국의 무기 지원 프로그램에 대해 “이 기회와 프로그램에 대해 감사하다”고 말했다. 이어 안보 보장의 구체적 내용을 묻는 말에 “모든 것”이라고 답했다.
트럼프는 이날 회의 뒤 푸틴에게 전화를 걸겠다고 밝혔다. 그는 “3자 회담이 없다면 전투는 계속될 것”이라며 “그(푸틴)는 이 회의가 끝나면 내 전화를 기다리고 있을 것”이라고 말했다.
젤렌스키는 자신의 아내가 트럼프의 부인 멜라니아에게 전달하기 위해 작성 편지를 트럼프에게 전달했다. 젤렌스키는 지난 2월 군복을 입었던 정상회담과는 달리 이번엔 정장을 입고 왔다. 당시 회담에서 트럼프는 정장을 입지 않은 젤렌스키를 향해 “잘 차려입었다”며 비판적으로 반응한 바 있다.
