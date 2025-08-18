인천세종병원, 초고도비만 환자 대상 단일공 로봇수술로 위·담낭 절제

이성배 인천세종병원 과장이 다빈치SP 로봇수술 장비로 수술을 하고 있다. 인천세종병원 제공

인천세종병원은 최근 체질량지수(BMI) 40의 3단계 초고도비만 환자 A씨를 대상으로 위소매절제술·담낭절제술을 시행했다.