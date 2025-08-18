양주시 ‘2030 공업지역기본계획’ 확정…“산업 경쟁력 강화”

2030 양주 공업지역기본계획은 ‘도시 공업지역의 관리 및 활성화에 관한 특별법’제정 및 시행에 따른 법정계획으로 산업단지를 제외한 관내 공업지역 25곳, 약 2.54㎢를 대상으로 하고 있다.

시는 지난 2022년 11월 용역 착수를 시작으로 공업지역 산업현황 및 특성 분석, 주민공청회 개최, 양주시의회 의결, 도시계획위원회 심의 등 관련 절차를 거쳐 이번 계획을 확정했다.

강수현 양주시장은 “이번 2030 양주 공업지역기본계획은 향후 공업지역정비구역 설정과 세부 실행계획 수립의 기초자료로 활용될 것”이라며 “낙후된 공업지역을 정비하고 산업 경쟁력을 높여 양주시 경제 발전에 기여하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.