시사 전체기사

부산시-대선주조, 지역축제 발전 후원금 전달식 개최

입력:2025-08-18 17:28
공유하기
글자 크기 조정

불꽃축제·록페스티벌 등 축제 활용

박형준 부산시장(왼쪽)과 조우현 대선주조 대표가 18일 시청 의전실에서 열린 ‘2025년 부산 지역축제 발전 후원금 전달식’에서 기념 촬영을 하고 있다. /부산시 제공

대선주조가 부산 지역 축제 발전을 위해 5억원을 후원했다.

부산시는 18일 시청 의전실에서 대선주조, 부산축제조직위원회와 ‘2025년 부산 지역축제 발전 후원금 전달식’을 열었다. 이날 행사에는 박형준 시장과 조우현 대선주조 사장, 남덕현 축제조직위 집행위원장이 참석했다.

대선주조는 이번 전달식을 통해 총 5억원을 지원했다. 후원금은 부산불꽃축제, 부산국제록페스티벌 등 시가 주최하고 축제조직위가 주관하는 대표 축제 발전에 사용된다. 축제조직위는 대선주조와 함께 홍보, 공동 마케팅, 축제 관련 사업을 추진할 계획이다.

박형준 시장은 “향토기업의 든든한 지원 덕분에 올해 지역축제가 한 단계 더 발전할 수 있었다”며 “하반기에도 부산만의 독창성을 담아 대표 축제를 성공적으로 열어 부산이 축제 도시임을 세계에 알리겠다”고 말했다.

한편, 1997년 출범한 부산축제조직위는 부산밀페스티벌, 부산바다축제, 부산국제록페스티벌, 부산불꽃축제 등 부산의 대표 축제를 맡아 개최하며 문화관광 발전과 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
838
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’
‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 8일째…신변 비관 메모 발견
미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI
“2군이라 공인 아닌 줄” 양궁 국대 장채환, ‘극우 논란’ 해명
김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다”
조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사
어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출
첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과
국민일보 신문구독