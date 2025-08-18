시사 전체기사

기장군, 월내~고리 해일 피해방지시설 준공

입력:2025-08-18 17:20
공유하기
글자 크기 조정

13년 만에 완공…322억 투입
해일 피해 예방… 방재공원 활용
480ｍ 방파제·공유수면 매립

기장군 ‘월내~고리 간 상습해일 피해방지시설사업’ 조감도. /기장군 제공

기장군이 월내~고리 간 상습해일 피해방지시설을 완공했다.

기장군은 지난 14일 월내 매립지 광장에서 준공식을 열고 총사업비 322억원을 들여 추진해 온 ‘월내~고리 간 상습해일 피해방지시설사업’을 마무리했다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 태풍과 해일 등 자연재해로부터 월내~길천 간 배후부지를 보호하기 위해 연장 480ｍ의 방파제를 설치하고, 1만8798㎡ 규모의 공유수면을 매립한 것이 핵심이다. 매립지 상부에는 도로·주차장·광장·공원 등 주민 편의시설이 조성돼 ‘방재공원’으로 활용된다.

지난 14일 기장군 월내 매립지 광장에서 열린 ‘월내~고리 간 상습해일 피해방지시설사업’ 준공식. 정종복 기장군수와 기장군의회·부산시의회 의원, 고리원전 본부장, 지역주민 등 300여 명이 참석했다./ 기장군 제공

2011년 실시설계 용역을 시작으로 13년 만에 완공된 이번 사업에는 국비 38억원, 지방비 46억원, 원전지원금 238억원 등 총 322억원이 투입됐다. 부산시는 지난달 공유수면 매립공사 준공을 승인했다.

군은 이번 사업이 월내와 길천 지역의 재해 피해를 예방하는 것은 물론, 매립지 상부 시설을 통해 주민 복리 증진과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

정종복 군수는 “태풍 등 자연재해로부터 주민의 생명과 재산을 두텁게 보호할 수 있게 됐다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
838
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“횡령 의도 없어”…자선행사 후 기부 안 한 문다혜 ‘무혐의’
‘이태원 참사’ 출동 소방관 실종 8일째…신변 비관 메모 발견
미성년자에 “네 몸은 걸작”… 가드레일 없이 탈선하는 AI
“2군이라 공인 아닌 줄” 양궁 국대 장채환, ‘극우 논란’ 해명
김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다”
조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사
어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출
첫 직장 월급 300만원 이상… 여성이 남성 3분의 1 불과
국민일보 신문구독