파라다이스, 인천시교육청과 문화예술 환경 조성 맞손
파라다이스그룹은 18일 인천시교육청과 ‘문화예술 인재양성을 위한 업무협약’을 맺고 5000만원을 후원했다.
후원금은 인천지역에서 문화예술을 공부하는 학생들을 위한 장학금으로 활용된다. 파라다이스시티가 있는 인천지역의 문화예술 인재양성을 통해 예술 생태계를 발전시키고 주민들의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 것이다. 공공과 민간이 손을 맞잡고 새정부 국정과제인 ‘문화예술 창작역량 및 향유기반 확대’를 위해 뜻을 모았다는 점에서 매우 큰 의미를 가진다.
이를 위해 아트테인먼트복합리조트 파라다이스시티는 다음 달 2일부터 내년 2월 22일까지 세계적 블루칩 팝아트 작가 ‘조엘 메슬러’의 국내 첫 개인전 ‘Paradise Found’전을 개최하고 인천 지역 주민들을 대상으로 무료입장을 추진한다.
파라다이스는 1980년대부터 40년 넘게 문화예술 인재양성은 물론 예술창작 지원 등 국가적 차원의 문화예술 발전을 위해 진정성 있는 투자를 지속해 왔다. 지난 1979년 계원학원을 설립해 문화예술 인재를 육성해 오고 있으며, 1989년에는 문화재단을 설립·운영하고 있다.
계원학원은 글로벌문화예술 인재 양성을 위한 산실로 매년 국제 콩쿠르 수상자를 배출하고 있다. 파라다이스문화재단은 아시아 음악 생태계를 지원하는 ‘아시안 팝 페스티벌’을 매년 6월 개최하고, 9월에는 ‘아트랩페스티벌’을 여는 등 K-아트 프로젝트를 통해 음악·미술·무용전 분야에서 신진 아티스트를 발굴해 왔다.
최종환 파라다이스 대표이사는 “대한민국을 문화예술 강국으로 융성하겠다는 새정부의 비전과 파라다이스의 문화예술 인재 양성철학이 상당 부분 맞닿아 있다”며 “인천시교육청과의 협약을 계기로 미래 인재 양성과 지원은 물론 지역 주민 문화예술 향유 기반 확대를 위해 혼신의 힘을 다하겠다”고 강조했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
