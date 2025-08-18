파라다이스, 인천시교육청과 문화예술 환경 조성 맞손

업무협약식. 파라다이스 제공

파라다이스시티가 있는 인천지역의 문화예술 인재양성을 통해 예술 생태계를 발전시키고 주민들의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 것이다. 공공과 민간이 손을 맞잡고 새정부 국정과제인 ‘문화예술 창작역량 및 향유기반 확대’를 위해 뜻을 모았다는 점에서 매우 큰 의미를 가진다.

최종환 파라다이스 대표이사는 “대한민국을 문화예술 강국으로 융성하겠다는 새정부의 비전과 파라다이스의 문화예술 인재 양성철학이 상당 부분 맞닿아 있다”며 “인천시교육청과의 협약을 계기로 미래 인재 양성과 지원은 물론 지역 주민 문화예술 향유 기반 확대를 위해 혼신의 힘을 다하겠다”고 강조했다.