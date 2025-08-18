식품 이어 이젠 신발 한정판…‘꿈씨패밀리’ 스니커즈 나온다

나득균 쏘울컴퍼니 대표, 젠트리 험프리 코드바이바이젠트리 대표, 이장우 대전시장, 윤성국(왼쪽부터) 대전관광공사 사장. 대전시 제공

대전시청에서 스니커즈 공동브랜딩을 위한 업무협약을 체결했다.

코드바이젠트리는 나이키 조던 브랜드를 30년간 이끌며 전 세계 스니커즈 시장에서 큰 영향력을 발휘한 젠트리 험프리가 창립한 기업이다. 이번 협약은 글로벌 시장 진출을 목표로 프리미엄 한정판 스니커즈 제작을 위해 체결됐다.