김영록 지사 “전남도가 김대중 정신 실천 앞장…민주국가 만들 것”

전남도, 18일 김대중 대통령 서거 16주기 추모식

김영록 전라남도지사가 18일 오전 목포 김대중노벨평화상기념관에서 열린 ‘김대중 대통령 서거 16주기 추모식’에 참석해 헌화·묵념을 하고 있다. 이날 추모식에는 김영록 전남지사를 비롯해 김대중 전라남도교육감, 이광일 전라남도의회 부의장, 도의원, 도민 등이 참석했다. 전남도 제공

전남도는 김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 18일 목포 김대중노벨평화상기념관에서 150여명이 참석한 가운데 추모식을 개최했다.

김영록 전라남도지사가 18일 오전 목포 김대중노벨평화상기념관에서 열린 ‘김대중 대통령 서거 16주기 추모식’에 참석해 추모사를 하고 있다. 전남도 제공

