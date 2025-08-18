금산 추부면 1000세대에 2028년까지 도시가스 공급
충남 금산군 추부면 1000세대에 도시가스가 공급될 전망이다.
충남도는 18일 금산 추부면 행정복지센터에서 금산군, 도시가스 공급업체 제이비(JB)와 ‘도시가스 공급 특별지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.
도와 금산군, 제이비(JB)는 내년부터 2028년까지 3년간 132억원을 투입해 18㎞ 규모의 배관을 구축할 계획이다.
도와 군은 도시가스 배관 설치를 위한 특별지원금을 확보해 행정 지원에 나선다.
제이비(JB)는 공사를 추진한다. 2027년까지 금산읍 다락원에서 추부면 하이드로리튬까지 이어지는 배관을 구축하고, 2028년까지 양청사거리, 마전리 일대에 도시가스 배관을 구축할 예정이다.
전형식 도 정무부지사는 “2028년까지 배관 구축사업에 700억 가까이를 투입해서 도 전역에 도시가스 보급을 확대할 것”이라며 “어디에서나 힘쎈충남에 걸맞은 생활인프라를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
지난해 말 기준 충남에 설치된 도시가스 배관은 총 3030㎞로, 105만 1634세대 중 76.7%인 80만 6899세대에 도시가스를 공급하고 있다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
