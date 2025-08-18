[속보] 김건희 특검, ‘청탁’ 통일교 前간부·건진법사 브로커 기소
김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 김 여사에게 각종 청탁을 하려고 했다는 의혹을 받는 윤영호 전 통일교 세계본부을 구속 상태로 재판에 18일 넘겼다.
특검팀은 이날 오후 청탁금지법, 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 윤 전 본부장을 구속 기소했다고 밝혔다.
특검팀은 또 건진법사 전성배씨 측근으로 알려진 사업가 이모씨도 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 재판에 넘겼다.
윤씨는 2022년 4~8월쯤 전씨를 통해 김 여사에게 고가의 다이아몬드 목걸이와 샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의를 받고 있다. 2021~2024년 통일교 행사 지원을 요청하면서 정치권에 불법 정치자금을 전달한 혐의도 있다.
윤씨는 당시 여당인 권성동 국민의힘 의원 등에게 자금을 전달한 사실이 있다면서 한학자 통일교 총재 등 간부진 결재를 받아 한 일이라는 취지로 주장하고 있다.
전씨와 가까운 사이로 알려진 이씨는 공무원 직무와 관련된 사항에 대한 청탁 대가로 금품을 받아 챙긴 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재)를 받는다.
이씨는 기업 등으로부터 받은 청탁을 전씨에게 전달하는 역할을 한 것으로 알려졌다.
