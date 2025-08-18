‘성추행 혐의’ 송활섭 대전시의원, 제명안 또 부결

찬성 13표에 반대 5표, 무효 2표가 나오며 제명안이 부결됐다.

대전여성단체연합 등 지역 시민사회단체는 이날 기자회견을 열고 “시의회는 스스로 권위와 명예를 땅에 떨어뜨리고 성범죄자를 옹호한다는 오명을 벗을 기회를 무참히 저버렸다”며 “송활섭과 시의원 전원은 즉각 사퇴해야 된다”고 목소리를 높였다.

대전지법은 송 의원에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고하고 성폭력 예방 강의 40시간 수강을 명령했다.