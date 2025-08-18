전남 장흥 등 농촌서 수돗물이 31도…무슨 일?

물 적게 쓰는 농촌, 배관 고인 물 지열에 가열

장흥·여수·남해 곳곳 “물이 미지근”

"불볕더위 더 오기 전에"…마음 급한 농민. 연합뉴스

전남 농촌 지역에서 잇따른 폭염으로 수돗물 온도가 30도를 넘어서며 주민 불편이 커지고 있다.



18일 전남 장흥군에 따르면 최근 “물이 너무 뜨겁다”는 민원이 잇따라 접수됐다. 군이 현장 점검을 실시한 결과 부산면의 한 마을에서는 실제 수돗물의 수온이 31도에 달한 것으로 나타났다.



군은 수질 검사도 병행했으나 별다른 이상은 없는 것으로 확인됐다. 다만 수돗물 온도가 높아진 탓에 주민들은 샤워하거나 설거지할 때 선풍기를 켜 두거나 물을 받아 한참 식힌 뒤에야 사용해야 하는 상황이라고 호소했다.



한 주민은 “밭일을 마치고 씻으려 해도 뜨거운 물이 쏟아져 오히려 더위에 지친다”고 말했다.



일반적으로 여름철 정수장에서 공급되는 물은 17~18도 수준이다. 그러나 한여름에는 폭염이 이어지면서 매립된 수도관이 지열을 받아 수돗물 온도가 상승하기도 한다.



특히 가구 수가 적어 물 사용량이 적은 농촌 지역은 배관 속에 물이 오래 머무르면서 온도가 더 빠르게 오른다. 매립 깊이가 얕은 오래된 수도관도 원인으로 지목된다.



이 같은 현상은 장흥뿐 아니라 여수, 경남 남해 등에서도 보고되고 있다. 주민들은 “물이 시원하지 않다” “미지근하다” 등의 민원을 호소하고 있다.



장흥군 등 지자체 수도사업소는 배관 속 물을 대량 방류해 수온을 낮추는 임시 조치를 취하고 있지만, 장시간 방류에는 한계가 있어 근본적인 해결책이 필요하다는 지적이다.



장흥군 관계자는 “올여름 폭염이 장기화하면서 수돗물 수온 문제로 주민 불편이 잇따르고 있다”며 “수자원공사와 협력해 원인 조사와 대책 마련에 나서겠다”고 말했다.



