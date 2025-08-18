부산 블록체인 도시 모델, 캄보디아 수출 첫발

RWA 토큰화·교차상장 등…프놈펜 적용 연구

디지털자산·핀테크 교육까지 포함

글로벌 허브 도약 시험대

김상민 부산디지털자산거래소 대표(오른쪽)와 소우 소치엇(Sou Socheat) 캄보디아 증권감독위원회 위원장이 18일 부산디지털자산거래소 본사에서 업무협약을 체결하고 있다./ 비단 제공

부산의 블록체인 도시 전략이 처음으로 해외 진출 시험대에 올랐다.