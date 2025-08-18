김종국 결혼 발표 “저의 반쪽을 만들어…장가갑니다”
가수 겸 방송인 김종국(49)이 올해 결혼한다.
김종국은 18일 팬 카페를 통해 “저 장가갑니다”라며 “많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 얼마나 다행인가. 잘 살도록 노력하겠다”고 밝혔다.
그는 “올해가 데뷔 30주년인데 만들라는 앨범은 안 만들고 저의 반쪽을 만들었다”면서 “그래도 축하해 주시고 응원해 달라”고 말했다.
예비 신부에 대한 정보는 공개하지 않았다. 김종국은 다만 “결혼식은 가까운 시일에 가능한 한 그리 크지 않은 규모로 가족·친지분들 그리고 몇몇 지인분들과 조용히 치르고자 한다”고 전했다.
1995년 그룹 터보로 데뷔한 김종국은 ‘회상’ ‘화이트 러브’ ‘트위스트 킹’ 등의 곡으로 인기를 누렸다. 2001년부터 솔로 가수로 활동하며 ‘한 남자’ ‘제자리 걸음’ ‘사랑스러워’ 등의 히트곡을 냈다. 2005년 솔로 3집 수록곡 ‘사랑스러워’로 지상파 3사 가요대상을 휩쓸었다.
2000년대 이후 ‘X맨’ ‘패밀리가 떴다’ ‘런닝맨’ ‘미운 우리 새끼’ 등 예능 프로그램에서도 활약을 펼쳤다. 2020년 SBS ‘연예대상’에서 대상을 수상하기도 했다.
김종국은 “오랜 시간 늘 큰 힘이 돼 주신 팬 여러분들 덕분에 제가 이렇게 장가도 가고 인생에 새로운 도전을 또 하게 됐다”며 “더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠다”고 했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사