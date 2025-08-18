원주시, 시 승격 70주년 기념 ‘축하메시지 이벤트’
강원도 원주시는 시 승격 70주년을 기념해 18일부터 9월 1일까지 공식 페이스북에서 축하메시지 이벤트를 한다.
시는 올해 공식 SNS 활성화를 위해 3회의 이벤트를 계획하고 있으며, 이번 행사는 두 번째행사다.
앞서 3월에는 인스타그램 구독 이벤트를 진행한 바 있다.
이벤트에 참여하려면 원주시 페이스북을 팔로우하고, 시 승격 70주년을 기념하는 축하메시지를 남겨 인증한 뒤 이벤트 참여 페이지(네이버 폼)에 입력하면 된다.
기존 구독자를 포함해 전 국민 누구나 참여할 수 있다.
추첨을 통해 100명에게 치킨세트(3명)와 커피(97명) 쿠폰을 지급한다. 이벤트 당첨자는 9월 10일 발표되며 경품은 9월 12일 발송될 예정이다.
자세한 사항은 공식 SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그), 홈페이지, 전광판을 확인하면 된다.
원주시 공식 페이스북은 현재 3만6천770명의 팔로워를 보유하고 있다. 유익한 시정 소식과 함께 관광지, 둘레길, 축제 정보 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 전달하는 시민 소통 채널로 운영 중이다.
함은희 시정홍보실장은 18일 “원주시 SNS는 시정 소식을 시민들에게 빠르고 생생하게 전달하는 중요한 소통 창구”라며 “SNS를 통해 더욱 유익하고 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.
