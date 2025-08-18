조국 “국민께 정치적 선택 받을 것”…내년 6월 선거 출마의사

“국민께 정치적 선택 다시 받고 싶다”

“학자로 돌아갈 생각 없다, 정치는 제 운명”

민주당 합당론엔 “너무 빠른 질문…향후 논의 필요”

조국(왼쪽) 전 조국혁신당 대표와 방송인 김어준씨. 유튜브 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장' 캡처

광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 내년 6월 선거 출마 의사를 밝혔다. 그는 “

“어떤 경우든 내년 6월에 국민에 의한 선택을 구하겠다는 점은 분명하다”고 말했다.

조 전 대표는 “그전까지는 일개 당원으로 전국을 돌면서 도움 주신 어르신, 종교 지도자들, 시민 사회 원로들께 인사드리고 각 지역의 친구들을 만나면서 2~3개월 쉬고 싶다”고 전했다.