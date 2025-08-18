부산 소상공인 폐업 부담 던다…점포 철거·복구비 최대 400만원
부산시가 폐업을 앞둔 지역 소상공인의 부담을 덜기 위해 점포 철거와 원상복구 비용 지원 대상을 확대한다.
부산시는 18일 소상공인 사업 정리 지원을 골자로 한 ‘소상공인 사업 정리 도우미 지원사업’의 점포 철거·원상복구 비용 지원 대상을 지난해 100개사에서 올해 130개사로 늘린다고 밝혔다. 폐업을 고민하는 소상공인에게 무료 상담과 함께 평당 20만원, 최대 400만원의 철거·복구 비용을 지원한다.
이번 사업은 지난해 4월 부산시와 새출발기금이 체결한 ‘소상공인 지원 강화’ 업무협약의 후속 조치다. 새출발기금은 코로나19 피해 등으로 대출 상환에 어려움을 겪는 소상공인의 재기를 돕기 위해 출범한 국내 최초의 전용 채무조정 프로그램으로, 이번 사업에는 총 1억원의 재정 지원을 제공한다.
시는 지난해 소상공인 행복 복지 지원사업을 통해 1인당 25만원 상당의 종합 건강검진을 지원한 데 이어 올해는 사업 정리 도우미 사업 대상을 확대해 더 많은 소상공인이 폐업 과정에서 필요한 상담과 지원을 받을 수 있도록 할 계획이다.
신청 대상은 새출발기금과 약정을 체결한 폐업 예정 소상공인으로, 18일부터 예산 소진 시까지 부산시 소상공인종합지원센터 누리집을 통해 신청할 수 있다. 세무·법률 상담 등 폐업 전반에 걸친 맞춤형 서비스도 함께 제공된다.
