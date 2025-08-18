인천시, 유럽과 ‘미래형 생활권 도시계획’ 연구 추진

인천시청 인천애뜰 전경. 인천시 제공

시는 앞으로 협력 방안 등을 논의한 뒤 내년부터 2년간

디지털 접근성 분석, 교통시스템 실증 실험, 시민참여형 정책 설계 등

연구 및 실증을 추진할 계획이다. 또 연구를 통해

세계 주요 도시들과의 정책 및 기술 교류를 활성화할 방침이다.

유정복 인천시장은 “인천은 다양한 도시 유형이 공존하는 복합 도시로 i분 도시 모델 정립의 최적지”라며 “이번 연구를 통해 글로벌 도시로서의 정책 역량을 키우고 시민 삶의 질을 높이겠다”고 말했다.