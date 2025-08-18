시사 전체기사

李대통령 “기존 남북합의 중 가능한 부분부터 단계적 이행 준비”

입력:2025-08-18 10:09
수정:2025-08-18 10:52
“진짜 유능한 안보는 평화 지키는 것”
“복합위기 대비한 통합적 안보 역량 필요”

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 을지 국무회의에서 국기에 경례를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 “기존 남북합의 중 가능한 부분부터 단계적 이행을 준비해달라”고 18일 관련 부처에 지시했다.

이 대통령은 이날 을지연습 시작에 맞춰 서울 용산 대통령실에서 주재한 을지국무회의 모두발언에서 “급변하는 대외여건 속에서 대한민국의 국익을 지키고 외교적 공간을 넓혀가기 위해서는 남북관계가 매우 중요하다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 또 “진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것”이라며 남북 간 평화 분위기 조성의 중요성을 강조했다.

앞서 이 대통령은 지난 15일 제80주년 광복절 경축사에서도 남북기본합의서, 6·15 공동선언, 판문점 선언 등을 언급하며 “우리 정부는 기존 합의를 존중하면서 가능한 사안은 바로 이행하겠다. 특히 남북 간 우발적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 9·19 군사합의를 선제적·단계적으로 복원해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “싸워서 이기는 것보다 싸우지 않고 이기는 게 낫고, 그것보다 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보라고 자주 말씀드리고 있다”며 “지금 필요한 것은 철통같은 대비 태세를 굳건히 유지하는 바탕 위에 긴장을 낮추기 위한 발걸음을 꾸준히 내딛는 용기”라고 말했다.

이 대통령은 이날부터 4일간 실시되는 을지연습에 대해 “국가의 제1책무가 국민의 생명과 안전을 지키는 일”이라며 “민관군이 연습에 참여하는데 실질적이고 또 실효적인 연습이 됐으면 좋겠다”고 당부했다. 그러면서 “국제질서 재편과 인공지능 등 신기술의 급속한 발전, 기후변화 등으로 인해 안보 개념도 매우 많이 변화하고 있다”며 “전통적인 군사 위협을 넘어서 경제·기술·환경 요소 등이 뒤얽힌 복합위기에 대비한 통합적 안보 역량이 필요하다”고 강조했다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

