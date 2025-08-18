부산, 수출 살아났지만… 7월 무역수지 2500만 달러 적자

선박·전자 수출 늘어… 13억3500만 달러

대중 수출 감소… 4개월째 적자 행진

월별 무역수지ㆍ수출액ㆍ수입액 추이<자료: 관세청>

지난달 부산 수출이 3개월 만에 증가세로 돌아섰으나, 수입이 더 늘면서 무역수지는 4개월 연속 적자를 기록했다.