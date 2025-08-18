어제도 먹었는데…냉면·콩국수서 ‘기준치 50배’ 대장균 검출
서울시, 1985곳 위생 점검…위반 업소 22곳 적발
망고빙수서 황색포도상구균, 식용얼음서 세균 검출
서울시가 냉면, 콩국수, 빙수 등 여름철 인기 음식을 취급하는 식당의 위생 점검을 통해 22곳의 위반 업소를 적발했다. 적발 업소 중에는 기준치 50배가 넘는 대장균이 검출된 곳도 있었다.
서울시는 6~7월 냉면·콩국수·팥빙수 등 여름철 인기 음식 취급 업소 733곳과 달걀을 사용하는 김밥·토스트 취급 업소 668곳 등 1985곳의 음식점을 점검했다고 18일 밝혔다. 점검 결과, 식품위생법을 위반한 15곳이 적발됐다. 서울시는 이 중 7개 업소에 과태료를 부과하고 7개 업소에는 시설개수 명령을 내렸다. 직권말소한 식당도 1곳 있었다.
이들은 냉동·냉장 제품 보관온도 유지 및 소비기한 등을 준수하지 않거나 조리장·시설·식재료 등을 비위생적으로 관리하는 등 식품위생법을 준수하지 않았다. 식품표시 기준·무신고 제품을 사용하거나 종사자 개인의 위생상태가 미흡한 곳도 있었다.
위생점검과 함께 진행한 식품 수거검사에서도 비위생적 영업을 이어온 식당들이 적발됐다. 서울시는 팥빙수·냉면·콩국수·식용얼음 108건, 김밥·토스트 등 달걀이 들어간 음식 28건 등 총 136건을 수거, 검사를 실시해 기준치를 초과한 7건에 대해 영업정지 처분을 내렸다.
냉면·콩국수 4건에서는 대장균이 기준 이상 검출됐는데, 그중에는 기준치를 50배 초과한 업소도 있었다. 조리 식품 기준 대장균은 1g당 10 이하로 검출돼야 한다. 그 외 황색포도상구균이 초과 검출된 망고 빙수, 세균수가 초과 검출된 커피전문점 식용얼음 등이 확인됐다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사