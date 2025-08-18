김건희, 구속 후 두 번째 조사…집사·건진 동시 소환

구속된 김건희 여사를 태운 법무부 호송차가 18일 오전 민중기 특별검사팀 사무실이 설치된 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 도착하고 있다. 권현구 기자

특검팀 사무실로 향했다.

건진법사 전성배씨가 18일 서울 종로구에 마련된 민중기 특별검사팀 사무실로 출석하고 있다. 권현구 기자

친분을 앞세워 여러 대기업으로부터 184억원을 투자받고 46억원을 빼돌린 혐의를 받는다.