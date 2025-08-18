‘별의 커비 두근두근 크레인 피버 코리아’ 26일부터 열려
9월 17일까지 서울 용산 아이파크몰서 개최
반다이남코코리아는 인기 게임 시리즈 ‘별의 커비’를 테마로 한 체험형 팝업 이벤트 ‘별의 커비 두근두근 크레인 피버 한국’을 8월 26일부터 9월 17일까지 서울 용산 아이파크몰 리빙파크 3층 ‘도파민 스테이션’에서 개최한다고 밝혔다.
‘별의 커비 두근두근 크레인 피버 한국’은 포토존, 굿즈 판매, 게임 시연, 체험 프로그램 등 커비의 매력을 다채롭게 담아낸 복합 문화 공간으로, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 콘텐츠로 구성된다.
행사장에는 총 8종의 포토존이 마련되며, 약 80㎝ 크기의 대형 커비 인형과 함께 기념사진을 촬영할 수 있는 ‘커비 빅 사이즈 봉제인형 포토존’을 비롯해 크레인 게임기를 콘셉트로 제작된 포토존 등 다양한 촬영 공간이 함께 운영된다.
또한 이벤트 한정 일러스트를 활용한 오리지널 굿즈도 다수 판매되며, 커비 봉제인형, 클리어파일, 토트백, 캔배지, 아크릴 키홀더, 자석 등 다양한 상품이 마련됐다. 행사장 내에서 관련 상품을 일정 금액 이상 구매한 고객에게는 한정 디자인의 클리어카드를 선착순으로 증정하는 캠페인도 함께 진행된다.
이벤트 기간 중에는 수량 한정으로 나만의 커비 토트백을 만들 수 있는 ‘토트백 워크숍’도 개최된다. 커비와 와들디 일러스트, 그리고 한국 한정 일러스트를 활용해 자신만의 디자인을 완성할 수 있는 참여형 프로그램으로, 닌텐도 스위치 타이틀 ‘별의 커비 디스커버리’ 시연 공간도 운영될 예정이다.
행사 기간 중 주말에는 커비를 직접 만날 수 있는 ‘Meet&Greet(그리팅)’ 이벤트도 진행되며, 해당 프로그램은 선착순 운영으로 정원 마감 시 종료된다.
이번 이벤트는 사전 예약제로 운영되며 입장료는 무료다. 운영 시간은 매일 오전 10시 30분부터 오후 10시까지이며, 이벤트 사전 예약은 네이버를 통해 진행할 수 있다.
