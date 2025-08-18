시사 전체기사

주운 체크카드서 480만원 뽑아 쓴 40대 구속

입력:2025-08-18 09:13
주차장서 습득한 뒤 현금 인출해 사용


주운 체크카드에서 480만원 상당의 현금을 인출해 사용한 40대 남성이 구속됐다.

광주 북부경찰서는 지난달 7일 오후 4시쯤 광주 북구 두암동의 한 주차장에서 주운 체크카드로 현금 480만원을 인출해 사용한 40대 남성 A씨를 점유이탈물횡령 등 혐의로 구속했다고 18일 밝혔다.

A씨는 체크카드 뒷면에 적힌 비밀번호를 이용해 현금을 인출, 생활비 등에 사용한 것으로 조사됐다.

카드 소유주 신고로 조사에 나선 경찰은 지난 14일 충남 천안의 한 숙박업소에서 A씨를 검거했다.

경찰은 A씨가 동종전과가 많고 주거가 일정치 않음 점을 고려해 구속영장을 신청, 법원으로부터 영장을 발부받았다. 경찰은 조만간 A씨를 검찰에 송치할 방침이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

