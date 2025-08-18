李대통령 국정지지율 51.1%…2주 연속 하락

李대통령 국정지지율 51.1%…2주 연속 하락
이재명 대통령의 국정수행 지지도가 51.1%로 2주 연속 하락했다는 여론조사 결과가 18일 나왔다.
리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11~14일 전국 18세 이상 유권자 2003명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대해 '잘함'이라고 평가한 응답자는 51.1%로 나타났다.
전주 대비 5.4% 포인트 하락한 수치이자 이 대통령 취임 후 가장 낮은 지지율이다.
‘잘못함’이라고 응답한 비율은 44.5%로 전주 대비 6.3% 포인트 올랐다. ‘잘 모름’은 4.5%로 집계됐다.
지난 13~14일 전국 18세 이상 유권자 1001명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 39.9%, 국민의힘은 36.7%를 각각 기록했다.
민주당은 전주 대비 8.5% 포인트 하락해 7개월 만에 40%대 아래로 떨어졌다.
국민의힘은 전주에 이어 지지율이 6.4% 포인트 올라 민주당과의 지지율 격차를 오차범위 내로 좁혔다.
조국혁신당은 5.7%, 개혁신당은 4.4%, 진보당은 0.9%로 각각 집계됐다.
조국혁신당은 전주보다 1.7%p 올랐다.
두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.
대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2% 포인트, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다.
응답률은 각각 5.2%, 4.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
