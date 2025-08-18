하은호 시장 “군포 발전 원동력은 시민의 협력과 참여”…배경은

전 동이 ‘공론형 주민총회’로 진행되는 것이 가장 큰 특징이다.

주민자치회가 수립한 내년도(2026년) 자치계획을 사전에 참여 신청한 주민들과 공유하고, 의제별 심도 있는 토론과 숙의를 거쳐 우선순위를 결정한다.