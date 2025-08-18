트럼프와 젤렌스키·유럽 정상, 백악관 회담…우크라 안보 보장 ‘빅딜’ 성사되나

마크롱 메르츠 스타머 등 유럽 정상 총출동, 젤렌스키 지원

핵심 쟁점은 우크라 안보 보장과 영토 문제

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2월 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 영접하는 모습. 연합뉴스

조약 5조는

회원국 중 한 국가가 공격받으면 다른 모든 회원국에 대한 공격으로 간주해 무력 사용 등 필요한 조치를 취할 수 있다는 집단 방위 조항이다.

트럼프 대통령이 안전 보장에 대한 미국의 약속(US commitment to a security guarantee)을 제안할 경우 그건 매우 큰 조치가 될 것”이라고 말했다. 우크라이나 안보 보장에는 유럽의 역할이 더 크지만, 미국도 필요할 경우 안보 보장을 할 수 있다는 취지로 해석된다.

볼로디미르 젤렌스키 러시아 대통령과 우르줄라 폰데어라이 유럽연합(EU) 집행위원장이 17일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스