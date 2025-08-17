수해 복구 현장에 넘치는 온정…성금 기부, 복구 활동 동참 등 이어져

지난달 28일 경남 산청에서 특수전사령부 예하 특전대원들이 침수 농가에 대한 정비 및 복구를 하고 있다. 연합뉴스

성금 기부나 수해 복구 운동 등을 통해 나눔의 뜻을 실천하려는 움직임이 이어지고 있다.

강원랜드 임직원들이 지난 8일 특별재난지역으로 선포된 경기 가평지역을 찾아 침수 주택 정비와 토사 제거, 구호 물품 정리 등을 하며 복구 지원 활동에 힘을 보태고 있다. 강원랜드 제공

정청래 더불어민주당 대표가 지난 3일 오전 전남 나주시 노안면 오이농가를 찾아 수해 복구 작업을 하고 있다. 연합뉴스

서해지방해양경찰청 특공대원들과 목포해경 직원들이 지난달 23일 오전 전남 목포시 동명동 동명항 일대에서 집중호우로 발생한 해양 쓰레기를 수거하고 있다. 서해지방해양경찰청 제공