‘7월 폭우’ 피해액만 1조848억원…최근 10년 새 ‘최대’

지난달 16~20일 쏟아진 집중호우 피해액이

1조848억원에 달하는 것으로 집계됐다.

최근 10년간 발생한 자연재난 피해액 중 가장 큰 규모다. 정부는 복구비로 2조7235억원을 투입한다.