대구 달서구, 아동친화도시 위해 협력 강화

입력:2025-08-17 13:57
대구 달서구-대구남부교육지원청-세이브더칠드런 동부지역본부 ‘아동친화도시 조성 및 아동권리 증진을 위한 업무협약’ 모습. 달서구 제공

대구 달서구는 최근 대구남부교육지원청, 세이브더칠드런 동부지역본부와 ‘아동친화도시 조성 및 아동권리 증진을 위한 업무협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 유엔아동권리협약에 근거해 아동이 행복하고 안전하게 성장할 수 있는 환경을 조성하고 아동권리 교육과 정책 추진을 위한 민·관·교육 협력을 강화하기 위해 마련됐다. 앞으로 협약에 따라 아동친화도시 조성사업 실천·확산, 아동권리교육 지원과 대상 확대, 학생 맞춤형 통합지원 공동 대응체계 구축, 지역사회 정착을 위한 협력 등에 함께 나서게 된다.

달서구는 앞으로도 아동의 생존·보호·발달·참여권이 보장되는 아동친화도시 조성을 위해 유관기관 협력망을 확대하고 아동권리교육, 참여 프로그램을 지속적으로 운영해 나갈 계획이다.

이태훈 달서구청장은 “이번 협약은 아동의 권리를 지키고 모든 아동이 행복한 도시를 만들기 위한 든든한 출발점”이라며 “남부교육지원청, 세이브더칠드런과 함께 아동권리교육과 맞춤형 지원을 강화해 아동의 목소리가 존중되고 반영되는 지역사회를 만들겠다”고 말했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

